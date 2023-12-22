Управление Росреестра СО уделяет большое внимание работе с обращениями граждан

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Интервью заместителя руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольги Геннадиевны Суздальцевой.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

- Как сегодня можно обратиться с вопросами к специалистам Росреестра?

— Управление Росреестра всегда уделяло и уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Если еще 4 года назад способы обращения граждан к нам были ограничены (это обычная почта, электронная почта, нарочно, обращение на личный прием), то сегодня к традиционным способам добавились такие, как Ведомственный центр телефонного обслуживания, система досудебного обжалования (ФГИС ДО), Платформа обратной связи (ПОС). Это все - электронные инструменты, которые граждане могут использовать через мобильные приложения и QR-коды. И граждане широко пользуются такими способами: за 11 месяцев 2023 года в Управление поступило 4788 обращений, а также через сайт Росреестра – 2673. В бумаге граждане стали писать нам гораздо реже (2350 обращений). Общее количество обращений, в том числе и на личный прием (почти 12000 за неполный год) кажется большим. Однако, это говорит о том, что связь с Росреестром стала гораздо легче и удобнее. Именно такие отклики мы получаем от наших заявителей.

Кроме того, возможность получить консультацию по представленным на регистрацию документам, по любым вопросам, относящимся к компетенции Росреестра, имеется и по телефонам Управления. Они размещены на сайте Росреестра во вкладке «Обращения граждан».

- В какой срок должно быть рассмотрено обращение?

— Все обращения граждан рассматриваются в пределах установленных законодательством сроков. Кроме того, представленные через ВЦТО запросы имеют срок рассмотрения 2 рабочих дня; обращения с использование ПОС в зависимости от тематики рассматриваются в течение 5, 10 календарных дней, отдельные вопросы – до 30 дней. В Управлении общий срок рассмотрения обращений по закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» также сокращен до 25 календарных дней, но мы стремимся уложиться в две недели в зависимости от нагрузки специалистов.

С учетом таких возможностей оперативного решения возникающих вопросов и открытости Управления для наших заявителей у нас серьезно в 6 с половиной раз снизилось количество обращений на личный прием к руководству Управления (если 13 лет назад было более 14 000 обращений, то за 2023 год - 2150).

- Какие способы обращения заявителей в Росреестр наиболее часто?

— Наиболее часто, в 76% случаев заявители обращаются к нам в электронном виде. Например, через сайт Росреестра, за 11 месяцев текущего года поступило 2673 обращения, посредством системы ПОС – 3571, через ВЦТО – 1143.

- Что такое Платформа обратной связи?

— С 1 декабря 2022 г. в Росреестре, его территориальных органах, публично-правовой компании «Роскадастр» внедрены и используются технические решения единого окна цифровой обратной связи (Платформа обратной связи, ПОС). ПОС позволяет гражданам и юридическим лицам через электронную форму на портале ЕПГУ, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты официального сайта Росреестра направлять во все структуры Росреестра и Роскадастра на рассмотрение сообщения, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Платформа обратной связи – это быстрое решение актуальных проблем граждан, которая позволяет получать объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих граждан, принимать необходимые меры для их решения.

- Как можно воспользоваться Платформой обратной связи, что для этого нужно, на какие вопросы можно получить ответы?

— На главной странице официального сайта Росреестра в сети Интернет размещена электронная форма, обеспечивающая доступ к Платформе обратной связи - вкладка «Написать» называется «Решаем вместе», сообщение будет направлено после авторизации через Госуслуги. Важно, запись на ЕПГУ должна быть подтвержденная. Аналогичная вкладка также имеется и в личном кабинете Заявителя в федеральной информационной системе ЕПГУ.

Для направления сообщения необходимо корректно заполнять поля электронной формы. Обязательные поля отмечены звездочкой *. Одно сообщение должно содержать информацию только об одной проблеме по одной тематике для обеспечения возможности его автоматической рубрикации и маршрутизации в организацию.

При поступлении на Единый портал сообщению присваивается регистрационный номер.

Платформа обратной связи используется заявителями главным образом для уточнения данных о своих объектах недвижимости, которые отражены в личных кабинетах на Госуслугах, а также для корректировки личных данных (СНИЛС, паспортные данные) в Едином государственном реестре недвижимости. Для таких вопросов установлен ускоренный срок рассмотрения, так называемый фаст-трек -5 дней. Через данную систему можно задавать и любые другие вопросы, относящиеся к компетенции Росреестра. В настоящее время данный вид взаимодействия с Росреестром становится все более востребованным, и заменяет во многих случаях - обращения по телефону или на личный прием граждан к должностным лицам.

Кроме того, система дает возможность оценить качество ответов, данных Управлением от 1 до 5 баллов. В 2023 году свои оценки проставили более 200 пользователей (218), из них 87 % (190) – положительно оценили решение своих вопросов.

- Какие темы вызывали больше всего интереса у граждан в 2023 году?

— Как обычно наиболее часто задаются вопросы по теме государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. В этом году много вопросов было задано по теме «гаражной амнистии», оформления и правового режима земельных участков под многоквартирными домами, объектами индивидуального жилищного строительства; утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; порядка предоставления и оборота земельных участков по установленным законодательством основаниям без торгов и на торгах, осуществляемых в том числе в электронной форме, порядка предоставления и оборота земельных участков, на которых располагаются строения и сооружения; вопросы ведения садоводства и огородничества.

Кстати, на официальном сайте Росреестра размещены методические рекомендации о реализации «гаражной амнистии», даны разъяснения о «дачной амнистии». Регулярно на сайте https://rosreestr.gov.ru/feedback/faq/ обновляется рубрика «Часто задаваемые вопросы». То есть ответы на свои вопросы можно получить и без направления обращений в службу.

В период уплаты налогов интерес у граждан возрастает к теме кадастровой стоимости и оценки. Для удобства граждан имеется раздел «Кадастровая оценка» сайта https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/.

Так как сегодня мы активно работаем над гармонизацией и верификацией сведений, то и тема исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости, уточнении границ земельных участков, подготовки межевых и технических планов была востребована.