Самарское предприятие осваивает зарубежные рынки с господдержкой

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Региональный Центр поддержки экспорта помог самарскому предприятию «АвтоГазТранс» заключить 9 экспортных контрактов. Компания проектирует и изготавливает оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки и выдачи углекислого газа. Сейчас успешно осваивает внешние рынки.



«Наша продукция применяется в самых разных отраслях: на производствах минеральной воды и безалкогольных напитков, агропромышленных предприятиях, металлургических, нефтегазовых заводах и многих других», - рассказала Екатерина Марьина, начальник отдела маркетинга ООО «АвтоГазТранс».



Предприятие поставляет оборудование не только по всей России, но и успешно работает за рубежом: Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. Наращивать объемы поставок зарубеж помогает господдержка. Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области.



«Весь 2023 год мы активно пользовались услугами Самарского центра поддержки экспорта. Нам помогли в поиске зарубежного партнера, переводе контрактов и документации на иностранные языки, участии в международных бизнес-миссиях, конференциях, выставках. И, благодаря этому плодотворному сотрудничеству, мы смогли выйти на федеральный этап конкурса «Экспортер года-2024», - отметила Екатерина Марьина.



В финале конкурса «АвтоГазТранс» занял второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП. Как отмечают в компании, цель на ближайшие годы – развиваться, осваивать новые рынки. К примеру, сейчас на предприятии думают о поставках в Сербию.



В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».



«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы. Предприятия региона расширяют взаимодействие с компаниями из дружественных государств. Выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта», - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Для тех, кто еще только планирует свой экспортный старт, в ЦПЭ действуют консультации, регулярные обучающие курсы и семинары, акселерационные программы. Для экспортеров со стажем есть самостоятельные и комплексные услуги, решающие практически все экспортные задачи.



«Мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию и многое другое. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране - Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области