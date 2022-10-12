Росреестр СО: как пожилым людям обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости

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Управление Росреестра по Самарской области провело дополнительные консультации для людей почтенного возраста. Мероприятие приурочено к Международному дню пожилого человека. Отвечая на вопросы граждан, специалисты напомнили им о правилах безопасности в сфере недвижимости.

Вопиющий случай произошел в Самарской области: пожилая женщина покупала квартиру, осматривать ее не стала, зато подписала документы, подтверждающие, что жилье видела и претензий не имеет. В итоге вместо комфортной «однушки», на которую она рассчитывала, бабушка оказалась в непригодном для проживания помещении, где нет даже основного - полов, воды и отопления.

Управление Росреестра по Самарской области рекомендует прежде чем отдавать продавцу деньги и оформлять право собственности посмотреть, где расположена недвижимость и удостовериться, что жилье оправдывает ожидания. А прежде чем поставить свою подпись на документах, их необходимо внимательно прочитать.

Покупателя должно насторожить, если продавец торопит с подписанием документов, а также если стоимость объекта необоснованно ниже рыночной цены или если продавец показывает только дубликаты и копии документов.

Чтобы обезопасить свое недвижимое имущество, специалисты Управления Росреестра рекомендовали пожилым людям обратиться в МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителя.

- Заявление поступает в Управление Росреестра, которое вносит соответствующую запись в Единый государственный реестр недвижимости. Наличие этой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом. Таким образом, собственник будет защищен от мошеннических действий. Если же он решит продать недвижимость, он сможет беспрепятственно это сделать, - говорит заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Самарской области Александр Соколов.

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