Резидент «Жигулёвской долины» экспортирует инновационные кровельные материалы с господдержкой

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Компания «ВайтБейс», резидент технопарка «Жигулёвская долина», вышла на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. Заинтересованность в продукции тольяттинской компании проявляют представители строительной отрасли Казахстана, Узбекистана, Сербии, Азербайджана и ряда стран Латинской Америки.

Тольяттинское производство выпускает широкую линейку гидроизоляционных материалов кровли, теплоизоляционные смеси, а также несколько видов резиновых красок, эпоксидных смол для заливки полов, расходные материалы. Собственные технологии компании позволяют адаптировать производимые материалы для использования в экстремальных климатических условиях. C 2021 года ООО «ВайтБейс» является резидентом технопарка «Жигулёвская долина».

«Наша компания пользуется всеми мерами поддержки, которые предоставляет технопарк. В минувшем году мы запатентовали уникальную формулу для жидкой кровли с использованием наночастиц, которая не имеет аналогов в мире, – рассказывает Андрей Новосёлов, директор компании «ВайтБейс». – Мы плотно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта - при их содействии посетили международную строительную и интерьерную выставку KazBuild в Алматы, заключили контракт с казахскими партнёрами. Сейчас мы ведём активную работу по выходу на рынки стран Ближнего Востока».

Благодаря поддержке региона, в ноябре 2024 года команда «ВайтБейс» посетила Королевство Саудовская Аравия и приняла участие в Международной выставке строительных материалов и технологий «SAUDI BUILD». Центр поддержки экспорта также помог компании найти партнеров - уже подписан меморандум о сотрудничестве с представителями строительной отрасли ближневосточной страны.

«В региональном Центре поддержки экспорта малые и средние предприятия могут получить широкий спектр услуг: от выбора страны, участия в международных выставках и бизнес-миссиях до подбора потенциального покупателя и сопровождения экспортного контракта. Наша главная задача - упростить предпринимателям выход на внешние рынки», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Становление компании «ВайтБейс» пришлось на пик введения санкций против России, что послужило мощным драйвером для развития бизнеса. Сегодня продукция тольяттинского предприятия обладает высокой степенью локализации.

Развитие технологического и инновационного бизнеса – одна из приоритетных задач для команды региона. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В технопарке «Жигулевская долина» выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты. Среди них: размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и др.

Сегодня в статусе резидента «Жигулевской долины» свои проекты реализуют 310 резидентов. Сама площадка регулярно подтверждает свою эффективность, и сегодня занимает второе место в стране.

Создание комфортных условий для бизнеса в регионе ведется в соответствии с нацпроектами «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Фото предоставлено компанией «ВайтБейс».