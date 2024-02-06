Резидент «Жигулевской долины» развивает с господдержкой технологии 3D-печати

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Резидент технопарка «Жигулёвская долина» ООО «Прототип» развивает производство отечественных 3D-принтеров, пройдя путь от небольшой студии, работающей на зарубежном оборудовании, до заметного производителя востребованного отечественного оборудования. Сейчас компания реализует проект по созданию большого 3D-принтера с инновационным экструдером, который не только непрерывно перерабатывает полимерное сырье, но и фильтрует его.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно работают специальные инвестиционные площадки, действует специальный перечень инструментов поддержки. В прошлом году Самарская область заняла 5 место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и 4 место - по уровню качества инновационной политики в рейтинге, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Компания «Прототип» была создана в 2012 году как студия 3D-печати. Импортные принтеры не оправдали ожиданий основателей компании: регулярно возникали поломки, требующие закупки новых дорогих комплектующих. В 2016 году к команде присоединился Дмитрий Тюшевский. Он предложил разработать собственный принтер, с оригинальной конструкцией и прошивкой.

В результате рынку был представлен простой в управлении 3D-принтер производства тольяттинских инженеров. Он выдерживал 20-часовую рабочую смену и был непривередлив к материалу печати – справлялся с разнообразными композитными конструкционными материалами. На предприятии был организован полный цикл работ: от индивидуальной разработки макета до печати готовой серии.

В 2022 году компания стала резидентом технопарка «Жигулевская долина» и разместила здесь свой офис. Новый проект компании успешно прошёл экспертный совет и получил возможность пользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами региональной поддержки высокотехнологичного бизнеса.

«Главная задача команды технопарка – помогать стартапам расти и становиться уверенными в себе производителями качественных продуктов и передовых технологий, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – По итогам 2022 года «Жигулёвская долина» признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях».

В статусе резидента «Прототип» начал сотрудничество с Региональным центром инжиниринга (РЦИ), который базируется в «Жигулёвской долине» и оказывает поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.

Технопарк и областное минэкономразвития активно продвигают проекты резидента на крупных профильных выставках, оказывают информационную поддержку в региональных и всероссийских СМИ. Компания «Прототип» также принимала участие в региональном форуме «Мой бизнес» и специализированной конференции «Внедрение аддитивных технологий в производственные процессы современного предприятия», где представила свои разработки гостям и участникам события.

В «Жигулёвской долине» резиденту помогают с привлечением финансирования: поиском инвесторов, подбором региональных и федеральных мер поддержки, оформлением заявок на участие в грантовых программах. «У нас есть несколько направлений, которые по своей тематике подходят для участия в грантовых конкурсах. С подобными запросами мы сейчас обращаемся к технопарку», – отмечает Дмитрий Тюшевский.

«Жигулёвская долина» организует встречи с представителями бизнеса, помогает резидентам налаживать деловое взаимодействие, кооперироваться для создания совместных проектов. Это повышает узнаваемость бренда, способствует расширению возможностей компании.

Сегодня в штате ООО «Прототип» работает 15 сотрудников. Машинный парк компании состоит из 100 FDM-принтеров, использующих технологию послойного наплавления, и фотополимерных принтеров. В 2022 году компания расширила диапазон своих возможностей и открыла литьевое производство из полимеров, которое сейчас очень востребовано. Поставщиком материалов также выступает российский бренд из Томска.

«Прототип» оказывает услуги по 3D-печати, промышленному прототипированию, макетированию, разработке математической модели, литью пластмасс и полиуретанов, фрезеровке. Среди заказчиков – производственные предприятия Поволжья, в том числе крупные. Сегодня компания готовится представить новую разработку, в основу которой ляжет более совершенная технология печати.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области