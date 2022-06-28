Realme Narzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках встречи в Национальной академии наук также были подписаны соглашения о сотрудничестве между предприятиями Самарской области и Республики Беларусь.
В интересах двух стран: НОЦ «Инженерия будущего» и Национальная академия наук Беларуси укрепили сотрудничество
Русская православная церковь ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Самарская область вошла в число пяти регионов, первыми реализующих пилотный проект по оформлению Карты болельщика.
4 июля в Самарской области стартует оформление Карты болельщика
Всё лето в Самаре, у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города будут играть военные оркестры.
Проект «Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По ул. Молодогвардейской в Самаре будет ограничено движение транспорта
"В Сочи наших паралимпийцев ждет большой международный спортивный праздник спорта, который станет одним из главных стартов в текущем году"
«Мы вместе. Спорт»: в летних играх паралимпийцев в Сочи примут участие спортсмены Самарской области
В котором приняли участие 735 сотрудников органов внутренних дел из 64 регионов страны.
В Самаре завершился Чемпионат МВД РФ по мини-футболу
Кроме привычных персонажей, здесь действуют и новые герои –деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох.
В САТОБ состоится премьера детской оперы «Репка» 
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.04
EUR 56.05
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Realme Narzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна

28 июня 2022 13:36
223
Realme Narzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна

Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в офисах продаж и интернет-магазине оператора появился realme narzo 50. Смартфон можно приобрести в составе акционного комплекта — realme narzo 50 на 128 Гб вместе с беспроводными наушниками realme Buds Air 2 за 19 990 рублей.

Для новых и действующих абонентов билайна при покупке в офисах продаж за ту же цену доступен вариант комплекта realme narzo 50 (128 Гб) + 2 тыс. бонусных рублей в рамках опции «Рубли на связь по акции». Принять участие в акции могут клиенты оператора, использующие тарифные планы линейки «Близкие люди» (кроме «БЛ1» и «БЛ1+»), «На максимум!», «На максимум+!» и «Твое решение». Более подробное описание условий на сайте оператора.

Realme Narzo 50 обладает мощным игровым процессором MediaTek® helio G96, экраном FHD 6.6” (120 Гц), возможностью быстрой зарядки 33 Вт аккумулятора 5000 мА·ч и тройной AI-камерой (50 + 2 + 2 Мп). В смартфоне также присутствует тройной слот: 2 nano SIM + microSDTM, а также поддержка внешней памяти до 256 Гб.

Акционное предложение билайна будет действовать всего месяц — до 27 июля 2022 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
348
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
183
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
451
Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество.
27 июня 2022  15:58
Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии
484
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
27 июня 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
1104
Весь список