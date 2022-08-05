Около 45 километров газопроводов построят в Октябрьске

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Выполняя поставленную Президентом РФ В.В. Путиным задачу по увеличению числа потребителей газа, Средневолжская газовая компания запланировала до конца 2023 года завершить строительство 45 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления в городе Октябрьске. Таким образом будет обеспечена возможность подведения сетей к границам порядка 400 земельных участков без привлечения средств их владельцев. Серия объектов в старинном городе на волжском берегу – еще одна часть программы догазификации территории Самарской области, которую выполняет компания.

В 2021 году уже завершены работы по газификации улиц Зеленовской, Волжской и др. в центральной части города. В этом году ведется строительство сети газораспределения по улицам Восточной, Горной, Вишневой, Цветочной, Гагарина, Камчатской, Ленина и другим. Всего в 2022 году в городе будет уложено свыше 4 километров газопроводов и таким образом обеспечено бесплатное подключение ещё 209 домовладений.

В настоящее время идет подготовка к строительству газопроводов для газификации следующей очереди центральной части Октябрьска: улиц Ленина, М. Горького, Шишулина, Макаренко, а также улиц Водников, Вологина, Чаплыгина, Ульяновской и ряда других. По завершении в 2023 г всех строительно-монтажных работ практически каждый желающий владелец домохозяйства в Октябрьске сможет без дополнительных затрат подключиться к сети газоснабжения на границе своего земельного участка.