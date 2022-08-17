«ОДК-Кузнецов» поставила двигатели для пятого борта Ту-160М

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила комплектацию двигателями НК-32 серии 02 пятого борта стратегического бомбардировщика Ту-160М, стоящего на вооружении дальней авиации ВКС РФ.

12 августа очередная партия модернизированных двигателей НК-32 серии 02 была отгружена самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» в ПАО «Туполев» для установки на стратегический ракетоносец Ту-160М. Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками. Новый двигатель позволил значительно увеличить дальность полета Ту-160М.

«Производство новых НК-32 серии 02 послужило импульсом для преобразований в «ОДК-Кузнецов», – комментирует управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – За последние три года мы ввели 6 производственных объектов, завершаем строительные работы и монтаж оборудования еще на 5 новых и реконструируемых производствах, в стадии возведения находится 7 новых производственных корпусов и объектов, в том числе, новое здание конструкторского бюро, уникальный испытательный комплекс, металлургическое производство и цех мехобоработки, которые составят основу центра крупногобаритных жаропрочных деталей ОДК. Инвестпрограмма ПАО «ОДК-Кузнецов» составляет около 40 млрд. рублей. Инвестиции и восстановление компетенций не только позволили решить задачи освоения производства двигателей НК-32 серии 02, но и создать необходимый задел для выполнения новых задач, таких как создание двигателя для ПАК ДА и обеспечение готовности к участию предприятия в модернизации самолета ТУ-22М3 в части поставок новых двигателей».

Поставки турбореактивных двухконтурных трехвальных авиационных двигателей НК-32 серии 02 в рамках государственных контрактов с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации начались в 2020 году. НК-32 серии 02 является основным двигателем в номенклатуре новых изделий «ОДК-Кузнецов», где в настоящее время также продолжаются работы над опытными образцами двигателя для ПАК ДА - перспективным двигателем, который будет производиться на самарском предприятии после завершения стадии опытно-конструкторских работ.

Фото: «ОДК-Кузнецов»