ОАО «РЖД» заключило соглашение с Самарской областью о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма

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Соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Самарской областью подписано в рамках железнодорожной конференции «PRO//Движение.Туризм». Подписи под документом поставили начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Партнёрство предусматривает объединение усилий сторон по индустрии туризма региона и продвижению туристических продуктов и сервисов, предоставляемых ОАО «РЖД» для жителей и гостей Самарской области, а также популяризацию внутреннего и въездного туризма на железнодорожном транспорте. Особый акцент будет сделан на продвижении региона в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

– Самарская область обладает колоссальным туристическим потенциалом, здесь большое количество интересных мест для посещения, в том числе, добраться до которых удобнее всего на железнодорожном транспорте – это потрясающие видовые площадки на платформе имени Грушина и «Волжской жемчужине», – подчеркнул Вячеслав Дмитриев.

Как отметил Артур Абдрашитов, железнодорожный транспорт сегодня находится в лидерах по способу прибытия на территорию Самарской области, а железнодорожные путешествия стали основой для туристического продукта, как межрегиональных путешествий, так и специальных туров. «Ретротур на Паровозе», «Вагон знаний», «Яркие выходные в Приволжье», «Все оттенки Жигулевского», «В театр лучше поездом», «Поезд на пленэр» - это лишь малый список тех программ, которые мы реализовали совместно с Куйбышевской железной дорогой и Куйбышевским филиалом АО «ФПК», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД