На КбшЖД количество оформленных через интернет билетов стабильно растет

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Куйбышевская железная дорога фиксирует стабильный рост продаж проездных документов на поезда дальнего следования с использованием бесконтактных способов оплаты.

Так, в 2023 году продажи билетов в дальнем следовании через интернет на КбшЖД выросли на 3,3% по сравнению с 2022 годом и составили порядка 3,7 млн проездных документов. Доля проданных через интернет билетов от общего числа реализованных мест в дальнем следовании в 2023 году составила практически 70%.

ОАО «РЖД» предоставляет различные способы оформления билетов через интернет. Так, проездные документы можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Также для удобства пассажиров в электронном формате можно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, услугу дополнительного питания.

Подробную информацию о правилах оформления электронных билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».