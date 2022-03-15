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КбшЖД: билеты в двухэтажные поезда по специальным ценам могут приобрести пассажиры до 31 марта

15 марта 2022 14:28
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На верхние места в вагоны купе. 

Пассажиры двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») до 31 марта (за исключением некоторых дней недели) могут купить билеты по специальным тарифам на верхние места в вагоны купе. 

Специальные цены на поездки в купе доступны в следующих двухэтажных поездах:

- № 49/50 Самара – Москва купе от 1699 руб.

- № 137/138 Самара – Москва купе от 1299 руб.

- № 52/52 Пенза – Москва купе от 1299 руб.

Специальный тариф не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период могут быть ограничены. Тарифы указаны без учета невозвратных тарифов. 

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Перечень поездов, участвующих в акции, даты отправления и более подробные условия проведения акции доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», сообщает пресс-служба КбшЖД. 

 

Фото:   соцсети

 

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