КбшЖД: билеты в двухэтажные поезда по специальным ценам могут приобрести пассажиры до 31 марта

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Пассажиры двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») до 31 марта (за исключением некоторых дней недели) могут купить билеты по специальным тарифам на верхние места в вагоны купе.

Специальные цены на поездки в купе доступны в следующих двухэтажных поездах:

- № 49/50 Самара – Москва купе от 1699 руб.

- № 137/138 Самара – Москва купе от 1299 руб.

- № 52/52 Пенза – Москва купе от 1299 руб.

Специальный тариф не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период могут быть ограничены. Тарифы указаны без учета невозвратных тарифов.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Перечень поездов, участвующих в акции, даты отправления и более подробные условия проведения акции доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: соцсети