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Гражданская сеть мониторинга воздуха от резидента «Жигулевской долины» вышла на международный уровень

25 ноября 2022 13:39
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Гражданская сеть мониторинга воздуха от резидента «Жигулевской долины» вышла на международный уровень

Сеть датчиков независимого мониторинга воздуха тольяттинской компании АНО «Аиралаб Рус», резидента технопарка «Жигулёвская долина», увеличилась до 61 точки контроля в России и за рубежом.

Старт проекта состоялся в декабре 2020 года, а весной 2021 года началось масштабирование силами тольяттинского бизнеса, самой компании и социально активных горожан.

Чуть позднее к формированию сети подключились Самара, Челябинск, Стерлитамак и Новороссийск. Несколько датчиков уже работают за рубежом – на Кипре и в Азербайджане.

На прошедшей в 2022 году в Тольятти майской всероссийской конференции «Россия, дыши» АНО «Аиралаб Рус» и администрация Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сейчас идет сбор данных от тольяттинских компаний о возможности установки приборов контроля на предприятиях, в точках продаж и оказания услуг.

По словам Ивана Петрова, исполнительного директора АНО «Аиралаб Рус», следующий этап при успешной его реализации, может насытить гражданскую сеть мониторинга воздуха в Тольятти еще несколькими десятками датчиков

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