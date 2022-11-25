Гражданская сеть мониторинга воздуха от резидента «Жигулевской долины» вышла на международный уровень

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Сеть датчиков независимого мониторинга воздуха тольяттинской компании АНО «Аиралаб Рус», резидента технопарка «Жигулёвская долина», увеличилась до 61 точки контроля в России и за рубежом.

Старт проекта состоялся в декабре 2020 года, а весной 2021 года началось масштабирование силами тольяттинского бизнеса, самой компании и социально активных горожан.

Чуть позднее к формированию сети подключились Самара, Челябинск, Стерлитамак и Новороссийск. Несколько датчиков уже работают за рубежом – на Кипре и в Азербайджане.

На прошедшей в 2022 году в Тольятти майской всероссийской конференции «Россия, дыши» АНО «Аиралаб Рус» и администрация Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сейчас идет сбор данных от тольяттинских компаний о возможности установки приборов контроля на предприятиях, в точках продаж и оказания услуг.

По словам Ивана Петрова, исполнительного директора АНО «Аиралаб Рус», следующий этап при успешной его реализации, может насытить гражданскую сеть мониторинга воздуха в Тольятти еще несколькими десятками датчиков