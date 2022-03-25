ГАУ СО «Самара Арена» и ООО «МТС Энтертейнмент» подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня, 25 марта, ГАУ СО «Самара Арена» и дочерняя компания ПАО МТС ООО «МТС Энтертейнмент» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках планируется организация концертов звезд, гастролей популярных развлекательных шоу, а также внедрение современного билетного программного обеспечения на всех объектах, входящих в состав ГАУ СО «Самара Арена»,- стадионе «Солидарность Самара Арена», парковой зоне «Последняя миля», тренировочных площадках, спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».



Соглашение подписали директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов и директор по контенту и сделкам «МТС Энтертейнмент» Гела Романовский в присутствии заместителя председателя Правительства Самарской Александра Фетисова, министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского и директора филиала ПАО «МТС» в г. Самара Александра Меламеда.



Жители и гости Самары смогут покупать билеты без сервисных сборов на МТС Live и пользоваться специальными предложениями и привилегиями программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, а также получать дополнительные скидки и бонусы при посещении развлекательных мероприятий на стадионе «Солидарность Самара Арена» и в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» на ул. Молодогвардейской.



«Мы стремимся обеспечить максимально эффективное использование доверенных нам в оперативное управление объектов. Данное соглашение заключено в рамках выполнения задачи по выводу объектов на самоокупаемость, а также развития социально значимых направлений деятельности. Самое важное, что оно дает, – это повышение доступности наших площадок для граждан. Благодарим ПАО «МТС» за эту возможность», - прокомментировал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Фото: минспорт СО