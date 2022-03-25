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ГАУ СО «Самара Арена» и ООО «МТС Энтертейнмент» подписали соглашение о сотрудничестве

25 марта 2022 20:29
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Билеты на мероприятия на «Солидарность Самара Арене» и в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» теперь можно купить с выгодой.

Сегодня, 25 марта, ГАУ СО «Самара Арена» и дочерняя компания ПАО МТС ООО «МТС Энтертейнмент» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках планируется организация концертов звезд, гастролей популярных развлекательных шоу, а также внедрение современного билетного программного обеспечения на всех объектах, входящих в состав ГАУ СО «Самара Арена»,- стадионе «Солидарность Самара Арена», парковой зоне «Последняя миля», тренировочных площадках, спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».
 
Соглашение подписали директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов и директор по контенту и сделкам «МТС Энтертейнмент» Гела Романовский в присутствии заместителя председателя Правительства Самарской Александра Фетисова, министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского и директора филиала ПАО «МТС» в г. Самара Александра Меламеда.
 
Жители и гости Самары смогут покупать билеты без сервисных сборов на МТС Live и пользоваться специальными предложениями и привилегиями программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, а также получать дополнительные скидки и бонусы при посещении развлекательных мероприятий на стадионе «Солидарность Самара Арена» и в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» на ул. Молодогвардейской.

«Мы стремимся обеспечить максимально эффективное использование доверенных нам в оперативное управление объектов. Данное соглашение заключено в рамках выполнения задачи по выводу объектов на самоокупаемость, а также развития социально значимых направлений деятельности. Самое важное, что оно дает, – это повышение доступности наших площадок для граждан. Благодарим ПАО «МТС» за эту возможность», - прокомментировал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

 

Фото:   минспорт СО

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