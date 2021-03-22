Филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре возглавил Юэн Хорман

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C 1 марта 2021 года филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара возглавил Юэн Хорман (Euan Horman), ранее занимавший позицию менеджера по поддержке производства молочных продуктов головного офиса «Нестле» в Швейцарии. На позиции директора фабрики «Нестле» в Самаре Юэн Хорман сменил Филиппа Ференбаха, который с февраля 2021 года занял пост директора фабрики «Нестле Вотерс» в г. Вержез во Франции.

На посту директора самарского филиала господин Хорман продолжит реализацию инициатив по модернизации и цифровизации производства, стандартов бережливого производства, выпуску инновационной продукции.

Юэн Хорман, директор филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара: «Я рад присоединиться к команде профессионалов. По показателям продуктивности Самарский филиал «Нестле» является одной из лучших кондитерских фабрик «Нестле» в регионе Европа, Средний Восток и Северная Африка. Фабрика имеет богатую историю и традиции, при этом продолжает динамично развиваться. Это важно учитывать при планировании дальнейшей модернизации и внедрении новых технологий. Мы продолжим регулярно радовать наших потребителей новинками, сохраняя высочайшее качество производимой продукции».

Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара – одно из крупнейших кондитерских производств компании «Нестле», на котором трудятся около 1000 человек. Фабрика представляет собой производство полного цикла, и выпускает более 100 наименований продукции как под локальными российскими брендами «Россия – щедрая душа!®», «Золотая Марка®», «Комильфо®», «Российский®», «Сударушка®», так и под всемирно известными брендами NESTLÉ®, NESQUIK®, NUTS®.