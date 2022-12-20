Энергетики оснастили микропроцессорными защитами два ключевых центра энергоснабжения Самарской области

202

На магистральных подстанциях 220 «Кинельская» и «Сызрань» внедрены современные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). Работы провели энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги. Выполненный проект позволил повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей Самарской области, машиностроительных и нефтеперерабатывающих предприятий, объектов Куйбышевской железной дороги.

Новые устройства РЗА обеспечат надежную защиту от коротких замыканий силового оборудования и секций шин 110 кВ. Микропроцессорные комплексы РЗА внедрены взамен микроэлектронных аналогов. Они обладают повышенным быстродействием и более надежны благодаря функции самодиагностики. Срок службы у микропроцессорных устройств РЗА вдвое больше, чем у микроэлектронных защит.

Подстанции 220 кВ «Кинельская» и «Сызрань» общей мощностью 485 МВА являются основными центрами питания Сызрани и Кинеля, которые входят в десятку крупнейших населенных пунктов Самарской области. Кроме того, от объектов запитаны промышленные потребители – завод «Тяжмаш» и Сызранский НПЗ, а также Сызранский и Кинельский железнодорожные узлы.