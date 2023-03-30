Более 120 км пути отремонтируют железнодорожники в Самарской области в 2023 году

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В рамках летней путевой кампании Куйбышевской магистрали в Самарской области планируется капитально отремонтировать 122,0 км пути, в том числе капитальным ремонтом 1 уровня – 54,0 км, капитальным ремонтом 2 уровня – 29,5 км, капитальным ремонтом 3 уровня – 38,5 км, заменить 93 комплекта стрелочных переводов, в том числе на фронте капитального ремонта 1 уровня - 55 комплектов, по одиночной замене – 30, старогодных - 8.

Железнодорожное полотно обновят на перегонах Обшаровка – Мыльная, Новокуйбышевская – Липяги, Кинель – Тургеневка, Георгиевка – Кротовка, Челна – Шентала, Шигоны – Губино, на станциях Кинель, Сызрань, Октябрьск, Новокуйбышевская, Шентала, Губино. Комплекс работ будет включать очистку и досыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой.

Ремонт планируется выполнять по технологии «закрытых перегонов», когда ремонтируемый участок закрывается для движения, а поезда идут по соседнему пути в реверсивном режиме. На закрытом отрезке в круглосуточном режиме проводится полный комплекс работ с привлечением специальной техники. Также железнодорожники проводят ремонт по особому графику с применением «технологических окон», что позволяет минимально изменить график движения поездов.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД