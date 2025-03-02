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Жители Самарской области могут принять участие в двух Международных музыкальных конкурсах

2 марта 2025 13:22
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Жители Самарской области могут принять участие в двух Международных музыкальных конкурсах

Стартовал приём заявок на Всероссийское отборочное прослушивание для участия в XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и ХХIII Международном детском музыкальном конкурсе. Конкурсы пройдут на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Прослушивание на XXXIV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни:
Возраст участников от 18 до 31 года включительно.
Заявки принимают в электронном виде по адресу: icf.moscow@gmail.com (копия: icc.shilina@yandex.ru) до 10 марта.
 

Прослушивание на ХХIII Международный детский музыкальный конкурс:
Возраст участников от 8 до 14 лет включительно.
Заявки принимают в электронном виде по адресу: icf.moscow@gmail.com (копия: icc.shilina@yandex.ru) до 10 марта.
 

Отборочное прослушивание пройдёт в два тура:

– Первый тур проводит экспертная комиссия по аудио и видеозаписям, присланными кандидатами.
– Второй тур состоится в присутствии жюри в Концертном зале Фольклорного центра «Москва» (Москва, ул. Барклая, д. 9).
25 марта — детский музыкальный конкурс.
26 марта — конкурс исполнителей эстрадной песни.

Во втором туре выберут по одному участнику, которые представят Россию в конкурсах на фестиваля «Славянский базар в Витебске». Фестиваль пройдёт с 7 по 15 июля.

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