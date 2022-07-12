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Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле

12 июля 2022 10:54
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Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле

6 августа 2022 года шестой ежегодный летний молодежный фестиваль ART&COOL (Артикул) собирает на своей площадке яркую и талантливую молодежь со всей России. 

ART&COOL - фестиваль для представителей самых актуальных молодежных течений: танцоров, рэперов, граффитистов, киберспортсменов, дизайнеров, косплееров, фотографов и музыкантов. Творческая площадка, на которой можно заявить о себе и найти единомышленников. Конкурсная программа по каждому направлению и команда жюри, члены которой поддержат, направят и дадут совет начинающим талантам. ART&COOL - большой фестивальный день с развлекательными, интерактивными и творческими площадками для участников и зрителей. 

Участие в фестивале бесплатное. Лучшие в каждой номинации смогут побороться за денежный сертификат на прокачку своего таланта. 

Каждый получит электронную версию диплома участника всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий ART&COOL 2022.

В этом году Артикул носит новое название и статус. Теперь это Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий, который приглашает к участию и ждет молодые таланты со всей страны. 

Последние два года из-за сложной эпидемиологической обстановки ART&COOL проходил лишь в онлайн-формате и мог пригласить на заключительный гала-концерт только победителей. А для зрителей проводил онлайн-трансляции в социальных сетях. Долгожданный ART&COOL 2022 - оффлайн фестиваль. Он пройдет на огромной городской площадке, объединив все культурные и спортивные учреждения Кинеля. Главная площадь города, три сцены для выступлений молодых диджеев, танцоров, косплееров, кавер-исполнителей и т.д. Интерактивные и развлекательные зоны для участников и гостей. Одно из самых ярких летних событий города. 

Вход для зрителей свободный. 

Тема фестиваля 2022 года - «PROистОКи. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».

Раньше фестиваль ежегодно старался соответствовать теме молодости, творчества, неординарных талантов и молодежных субкультур. А у отдельных номинаций могли быть свои актуальные темы. В этом году весь фестиваль, все номинации, дизайн  и другие масштабные блоки связаны единой темой. 2022 год в России - это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому в этом году ART&COOL 2022 постарается показать связь молодежной культуры с корнями народной культуры и искусства. 

Тренды, стили и кумиры сменяются ежедневно, но нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, обычаи, традиции, творчество - всё это живет,  переосмысляется и воплощается в новых формах. Кому, как ни представителям молодежи и креативных индустрий, искать и находить новые современные способы трансляции традиционной народной культуры.

Участникам фестиваля ART&COOL 2022 в каждой номинации от кавер-исполнителей до графических дизайнеров рекомендуется в своих выступлениях и работах использовать элементы  и мотивы традиционной народной культуры.
 

Все номинации этого года: 

- Рэп
- Диджеинг
- Граффити и Street-Art
- Киберспорт
- Театр
- Дизайн одежды

- Косплей
- Кавер-исполнитель
- Фотография
- Графический дизайн
- Арт-объект
- Современная хореография
- Народный танец
 

Вы можете стать участником фестиваля, если …

Вам от 14 до 35 лет

Вы творчески реализуетесь в одной из номинаций фестиваля 

Вы готовы предоставить на суд жюри свои творческие работы или выступления как сольный участник или в составе коллектива

Официальное положение фестиваля, формы заявок и новости фестиваля можно найти в сообществе - https://vk.com/articoolfest  

ckrkinel@yandex.ru - почта для заявок

18 июля 2022 - последний день приема заявок

14+

 

 

Теги: Мероприятия

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