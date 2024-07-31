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1 августа, в 11.00 в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени».



Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Николая Фёдоровича Семизорова – Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, почётного гражданина города Тольятти.



Зарождение предприятий, жилой части города пришлось на годы его руководства Куйбышевгидростроем (1962-1987). Во всех сложных ситуациях, которые возникали на стройке, Николай Фёдорович брал на себя ответственность, не уходил от решения сложных вопросов, отстаивая интересы города и строителей.



На выставке будут представлены фотографии строительства предприятий города Тольятти. Их дополнят воспоминания ветеранов, которые позволят раскрыть личность Николая Фёдоровича, как выдающегося человека и руководителя.

Фотографии, биографическая информация и воспоминания публикуются из фондов Тольяттинского краеведческого музея, книг, семейного архива Семизоровых и открытых источников.



Музей - участник национального проекта "Культура". В рамках технического оснащения закуплено оборудование в фондохранилища музея. Появилась универсальная мобильная система для хранения архивных документов, стеллажи для крупногабаритных предметов и регулирующиеся полки.



Теперь предметы интерьера, керамика, фарфор, радио, телеаппаратура, предметы ботанической и зоологической и много другое будут храниться в более благоприятных температурных условиях.



Краеведческий музей Тольятти стал более доступным для маломобильных граждан. В выставочном зале появился функциональный подъёмник, приобретены два инвалидных кресла.