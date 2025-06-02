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В  Тольятти откроется II-й Всероссийский фестиваль театров кукол КУКСЪЕЗ

2 июня 2025 14:09
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На КУКСЪЕЗД отобраны театры кукол страны с лучшими спектаклями, воспитывающими чувства сопричастности к истории России, заставляющими думать, анализировать и влияющими на формирование патриотической убежденности, гордости за страну, за её великие победы.

6 июня в Тольятти откроется II-й Всероссийский фестиваль театров кукол КУКСЪЕЗ, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Показы спектаклей пройдут на трех театральных площадках города.

На фестивале будут показаны лучшие спектакли театров кукол страны, которые создавались на основе классических произведений о Великой отечественной войне, публицистических изданий и дневников очевидцев событий - участников ВОВ, работников тыла, детей войны.

На КУКСЪЕЗД отобраны театры кукол страны с лучшими спектаклями, воспитывающими чувства сопричастности к истории России, заставляющими думать, анализировать и влияющими на формирование патриотической убежденности, гордости за страну, за её великие победы. Зрители увидят постановки театральных коллективов из Москвы, Владимира, Иваново, Липецка, Набережных Челнов, Ставрополя, Тулы, Тюмени, Тольятти, Ульяновской и Свердловской областей.

Среди приглашенных театров на сцене Тольяттинского театра кукол выступит Государственный академический центральный театр кукол им. Сергея Владимировича Образцова со спектаклем «Ленинградка».

Помимо показов спектаклей запланирована деловая программа для профессионалов-кукольников – участников фестиваля.

Закрытие фестиваля состоится на площади Свободы 12 июня. В День России пройдет церемония награждения, а также тематическая литературно-музыкальная концертная программа, историческая видео - инсталляция на фасаде здания театра.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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