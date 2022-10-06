В САТОБ состоится премьера детского мюзикла «Под шелест книжных страниц»

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7 октября в 19:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится долгожданная премьера детского мюзикла «Под шелест книжных страниц».

Музыкальный спектакль на либретто известного самарского сказочника Дениса Либстера погрузит зрителей в атмосферу беззаботного детства, веселых игр и книжных приключений. Знакомые и любимые многими песни из советских кинофильмов прозвучат под живую музыку в исполнении джазового коллектива «Brilliant Corners» под управлением Дмитрия Болдыря (Москва).

В постановке принимают участие ученики и выпускники Детской центральной хоровой школы – участники хоровых коллективов «Радость» и «Ventus».

Эскизы спектакля уже получили эмоциональный отклик благодарных зрителей – фрагменты мюзикла были показаны на традиционном отчетном концерте школы в САТОБ и на сцене конференц-зала Самарской областной универсальной научной библиотеки. Теперь любители музыки смогут увидеть полную версию постановки.

Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Вход по пригласительным билетам. По вопросам получения билетов обращаться в официальную группу Детской центральной хоровой школы ВКонтакте.

Фото: минкульт СО