В Самарской Публичной библиотеке наградили победителей творческого  конкурса имени Эдуарда Кондратова

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Подведены итоги IX творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Восьмого декабря в Самарской Публичной библиотеке состоялась церемония награждения победителей.

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова проводится с 2013 года. Его учредителями являются Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара. Проект нацелен на развитие и пропаганду журналистского и литературного творчества, поощрение журналистов и редакционных коллективов самарских СМИ, наиболее профессионально, интересно, глубоко освещающих темы, связанные с Самарой.

В 2022 году на конкурс было подано около 50 заявок в номинациях «журналистика» и «литература». По решению экспертной комиссии, лауреатами 2022 года стали 5 человек: Инга Пеннер, Татьяна Петунина, Серей Жигалов, Евгений Чепурных, Полина Ждановских.

На церемонию награждения собрались почетные гости, журналисты и литераторы, представители творческих союзов, студенты, юнкоры. Вручали награды победителям Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель общественного совета министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры РФ, и Александр Громов, председатель Самарской областной писательской организации Союза писателей России.

- Отличие конкурса этого года от предыдущих в том, что в этом году у нас пять лауреатов. Это значит, что наш конкурс развивается. — Отметила Ирина Цветкова в своем выступлении. - И я этому рада. Мы в этом году расширили категории участников, добавив категорию «студенты». Мне кажется, это правильно, когда в конкурсе принимают участие и журналисты, и литераторы, и будущие журналисты.

Дипломы лауреатов в номинации «Журналистика» (категория «профессиональная журналистика») получили Инга Пеннер, автор и ведущая программы «Неочевидная Самара» телеканала «Губерния», фотограф, – за проект «Неочевидная Самара», а также Татьяна Петунина , обозреватель отдела оперативной информации Самарского областного вещательного агентства, представившая на конкурс материал «Хиты, которые прославили Самару»: «Самара-городок», «Там, где клён шумит», «Ах, шарабан мой, американка».

Инга Пеннер

Татьяна Петунина

Полина Ждановских

В номинации «Журналистика» в категория «студенты» лауреатом стала Полина Ждановских, студентка Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева, – за работу по наполнению официальной страницы Международного фестиваля «Кино – детям» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Ирины Цветковой, главным критерием при выборе лучших работ экспертами был профессионализм. «Главней профессионализма ничего быть не может. Потому что Эдуард Михайлович был сам профессионалом с большой буквы. Это первое. И второе, все конкурсные материалы должны быть нацелены на любовь к родному городу, родном краю. А об этом не так легко написать, и это не так легко показать, как кажется на первый взгляд. Но все-таки профессионализм должен быть на первом месте» — пояснила Ирина Цветкова в интервью журналистам.

Евгений Чепурных

Сергей Жигалов

В номинации «Литература» победителями стали Сергей Жигалов, член Союза журналистов России, писатель, журналист, – за сборник очерков «Выше ворона», и Евгений Чепурных, поэт, – за поэтический сборник «Аритмия».

Дипломом Самарского областного отделения Союза журналистов России была отмечена Молодежная реДА!кция Самарской области за активное участие в Конкурсе имени Эдуарда Кондратова.

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова был учрежден областным Союзом журналистов и Администрацией г.о. Самара в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре. Лауреатами конкурса им. Эдуарда Кондратова за всю историю проекта стал 21 человек.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России:

– Последняя книга Эдуарда Михайловича, которую мы выпустили уже после его смерти, называется «И все же быть добру…». Первая статья, как предисловие к книге, имеет такое же название. Эдуард Михайлович рассуждает на эту тему, потому что для него это очень и очень важно. Слова «творить добро» — были неким для него девизом по жизни. Он сам творил добро, и ему хотелось, чтоб люди, которые были рядом, тоже творили добро. Добрых дел не бывает больших и маленьких… Неслучайно мы проводим церемонию вот так по-домашнему, в узком кругу, поскольку Эдуард Михайлович не любил пафоса. Мысленно он всегда с нами. В следующем году Эдуарду Михайловичу исполнилось бы 90 лет.

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов