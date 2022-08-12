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В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"

12 августа 2022 11:12
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В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"

Самарская область стала одним из восьми регионов России, который примет лингвистический фестиваль "Грамотные выходные" (6+). Он пройдет с 17 по 20 августа. Организатор фестиваля - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

"Грамотные выходные" - это настоящий праздник русского языка. На протяжении 19 лет фонд "Тотальный диктант" демонстрирует, как можно увлекательно и необычно рассказывать о языке. События фестиваля пройдут на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки, Центральной городской библиотеки им. И. Т. Комарова в городе Отрадном и библиотеки Культурного центра "Автоград" в Тольятти.

Попасть на фестиваль смогут все желающие, вход будет бесплатным.

17 августа, в первой половине дня, участников фестиваля примет Центральная городская библиотека им. И. Т. Комарова. В программе - квест для школьников 1- 4-х классов "За сокровищами русского языка". Дети станут участниками сказочной истории, во время которой запомнят написание сложных слов. В 13:00 в этой же библиотеке взрослые жители Отрадного смогут посоревноваться в командной игре - "30 вопросов о русском языке".

17 августа в 18:30 в самарской областной библиотеке пройдет творческая встреча с писателем, лауреатом премии "Большая книга", автором текста Тотального диктанта - 2022 Мариной Степновой. На встрече автор расскажет о своих книгах и о том, как создавался текст диктанта.

18 августа площадкой фестиваля станет библиотека Культурного центра "Автоград". В 13:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе от речевой студии "Река речи". Будут даны навыки по работе с голосом, речью и художественной подачей текста.

В 15:00 организаторы фестиваля проведут презентацию издания "Тотального диктанта" "Сто текстов о языке. Книга вторая". Научно-популярное издание рассказывает о том, как устроен язык, как он живет и развивается, какие задачи стоят перед наукой в начале XXI века. Авторами статей стали известные российские лингвисты.

В 16:00 на этой же площадке состоится научно-популярная лекция "Баба-Яга, король впопыхах и медведи-комы. Кто такие лингофрики и как их распознать?". Лекцию прочитает филолог Светлана Гурьянова. Это вступление смогут услышать и жители Самары - 19 августа в 18:30 в областной библиотеке. Жители других городов услышат лекцию с помощью онлайн-трансляции и на портале Культура.РФ.

Завершится фестивальный день в Тольятти встречей с Мариной Степновой. Она начнется в 19:00.

19 и 20 августа гостей фестиваля будет принимать областная библиотека. Помимо научно-просветительской лекции и встречи с Мариной Степновой, профессиональное сообщество и всех, кто интересуется русским языком, приглашают на дискуссию "Грамотным быть модно или грамотным быть можно?".

20 августа в 13:00 у жителей Самары будет возможность проверить свою грамотность и написать специальный текст. Диктующим выступит Константин Мильчин, книжный критик, ведущий программы на "Радио Культура" "Книги по назначению". В 15:00 он прочитает лекцию "10 странных фактов о русской литературе в 2022 году". Ее также можно будет посмотреть в трансляции в группе Тотального диктанта ВКонтакте и на портале "Культура.РФ", сообщает Сова.

Афиша событий фестиваля, а также другие новости проекта публикуются на сайте biblioteka.totaldict.ru.

Теги: Мероприятия

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