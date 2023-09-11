Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.
Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»
Председатель НСЗП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту.
Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.
12 сентября в Самарской области местами умеренный дождь, до +18°С
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.
beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.
Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.
В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»
Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»

11 сентября 2023 15:02
124
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.

2 сентября в театре состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк».

Спектакль по одноименной русской народной сказке поставила для самарских зрителей творческая команда из Санкт-Петербурга – обладатели премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

В этом спектакле режиссер и художник-постановщик предлагают зрителям свежее и оригинальное решение всеми любимой и знакомой с раннего детства сказки. Спектакль удивляет обилием происходящих чудес, волшебством, невероятной сменой обстоятельств и мест действия и, конечно, нестандартным «волшебным помощником» главного героя, Серым волком, который помогает Ивану-царевичу пройти сложный путь от нерешительного юнца до самодостаточного правителя государства.

Еще одна премьера, которой порадует Самарский театр кукол этой осенью, в октябре, – спектакль по знаменитой сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок» (6+).

Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет. И многие исследователи отмечали, что в этом произведении чувствуется большое влияние на автора творчества А.С. Пушкина. Именно поэтому режиссер спектакля Иван Мокроусов решил представить – что было бы, если бы сказку «Конек-Горбунок» и в самом деле сочиняли два поэта. Эта идея удивительным образом перекликается и с сюжетом самой сказки, где молодому герою Ивану помогает сказочный Конек-Горбунок. Вместе герои спектакля пройдут полный опасностей путь, добудут Жар-птицу, побывают на небе и примут участие в судьбе Чудо-Юдо-Рыбы-Кита. А в конце, как и положено в русской сказке, добро обязательно победит зло и каждый из героев получит награду по заслугам.

Также этой осенью у самых маленьких театралов будет возможность посетить в малом зале театра премьерные показы спектакля по стихотворениям С.Я. Маршака «Разноцветная книга» (0+). «Разноцветная книга» не учит маленьких детей читать, она отправляет зрителей в путешествие, где каждый вместе с музыкантом и его куклой Бумбурум при помощи волшебной шапки может обратиться в стрекозу на летней поляне, стать дельфином в синем море, пройти верблюдом по пескам пустыни, оставить свой след в зимнем лесу или превратиться в горячий костер. За то время, пока длится постановка, шесть цветных страниц книги будут перелистаны.

В прошлом году Самарский театр кукол получил к своему 90-летнему юбилею уникальный подарок – новое, прекрасно оборудованное здание, с техническими возможностями, дающими огромный простор для творческой фантазии. Реконструкция исторического здания стала возможна благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, личному участию Губернатора Дмитрия Азарова и поддержке спонсоров – компании АО «Транснефть-Приволга».

«Обновленное здание превратило театр в современное творческое пространство: теперь в нем можно не только смотреть спектакли, но посещать выставки, которые размещаются в просторном фойе театра, а также развивать свои креативные способности на занятиях в театральной студии и получать полезные навыки и новые знания на экскурсиях, мастер-классах и творческих встречах» — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

   

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
207
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
218
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
674
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
658
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
514
Весь список