В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»

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2 сентября в театре состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк».

Спектакль по одноименной русской народной сказке поставила для самарских зрителей творческая команда из Санкт-Петербурга – обладатели премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

В этом спектакле режиссер и художник-постановщик предлагают зрителям свежее и оригинальное решение всеми любимой и знакомой с раннего детства сказки. Спектакль удивляет обилием происходящих чудес, волшебством, невероятной сменой обстоятельств и мест действия и, конечно, нестандартным «волшебным помощником» главного героя, Серым волком, который помогает Ивану-царевичу пройти сложный путь от нерешительного юнца до самодостаточного правителя государства.

Еще одна премьера, которой порадует Самарский театр кукол этой осенью, в октябре, – спектакль по знаменитой сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок» (6+).

Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет. И многие исследователи отмечали, что в этом произведении чувствуется большое влияние на автора творчества А.С. Пушкина. Именно поэтому режиссер спектакля Иван Мокроусов решил представить – что было бы, если бы сказку «Конек-Горбунок» и в самом деле сочиняли два поэта. Эта идея удивительным образом перекликается и с сюжетом самой сказки, где молодому герою Ивану помогает сказочный Конек-Горбунок. Вместе герои спектакля пройдут полный опасностей путь, добудут Жар-птицу, побывают на небе и примут участие в судьбе Чудо-Юдо-Рыбы-Кита. А в конце, как и положено в русской сказке, добро обязательно победит зло и каждый из героев получит награду по заслугам.

Также этой осенью у самых маленьких театралов будет возможность посетить в малом зале театра премьерные показы спектакля по стихотворениям С.Я. Маршака «Разноцветная книга» (0+). «Разноцветная книга» не учит маленьких детей читать, она отправляет зрителей в путешествие, где каждый вместе с музыкантом и его куклой Бумбурум при помощи волшебной шапки может обратиться в стрекозу на летней поляне, стать дельфином в синем море, пройти верблюдом по пескам пустыни, оставить свой след в зимнем лесу или превратиться в горячий костер. За то время, пока длится постановка, шесть цветных страниц книги будут перелистаны.

В прошлом году Самарский театр кукол получил к своему 90-летнему юбилею уникальный подарок – новое, прекрасно оборудованное здание, с техническими возможностями, дающими огромный простор для творческой фантазии. Реконструкция исторического здания стала возможна благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, личному участию Губернатора Дмитрия Азарова и поддержке спонсоров – компании АО «Транснефть-Приволга».

«Обновленное здание превратило театр в современное творческое пространство: теперь в нем можно не только смотреть спектакли, но посещать выставки, которые размещаются в просторном фойе театра, а также развивать свои креативные способности на занятиях в театральной студии и получать полезные навыки и новые знания на экскурсиях, мастер-классах и творческих встречах» — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО