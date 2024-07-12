В Самаре в парке состоится укулеле-пикник

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Мероприятие (0+) организуют в Струковском саду в воскресенье, 14 июля. Принять участие в нем могут все желающие.

На творческий пикник приглашают жителей и гостей региона, владеющих музыкальным инструментом - укулеле и желающих попробовать на нем поиграть в ходе мастер-класса.



Также мероприятие понравится тем, кто хочет исполнить известные песни под струнный аккомпанемент, узнать новые композиции, а также познакомиться с сообществом поклонников укулеле.



Участие в мероприятии бесплатное. В качестве ведущей выступит тольяттинка Алена Николенко.



Пикник начнется в 16:00. Точка сбора еще уточняется.



А в следующее воскресенье, 21 июля, в тот же час укулеле-пикник (0+) состоится в Тольятти в парке Победы.



С собой организаторы рекомендуют взять коврик или подстилку, воду (чай или кофе) и перекус и, конечно, укулеле, пишет Сова.

Фото: pxhere.com