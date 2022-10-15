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В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»

15 октября 2022 13:06
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В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»

В 2022 году Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет. С 14 октября по 29 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре пройдут ретроспективные показы картин режиссера.

 

В программу ретроспективы вошли художественные фильмы, которые позволяют проследить творческий путь мастера: от фильма «Первый учитель» (1965) до картины «Дорогие товарищи!» (2020), – а также документальный фильм «Человек неунывающий».

 

На открытии представил первый фестивальный фильм «Человек неунывающий» и рассказал о «Документалистике Андрея Кончаловского» киновед, главный редактор Киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Полное расписание показов:

1. "Человек неунывающий" документальный фильм (2020) – 14 октября, 18:00
2. "Дорогие товарищи!" (2020) – 15 октября, 18:00
3. "Грех" (2019) – 21 октября, 18:00
4. "Paй" (2017) – 22 октября, 18:00
5. "Курочка Ряба" (1994) – 28 октября, 18:00
6. "Ближний круг" (1991) – 29 ноября, 18:00
7. "Сибириада" (1978) – 4 ноября, 18:00
8. "Романс о влюбленных" (1974) – 5 ноября, 18:00
9. "Дядя Ваня" (1970) – 11 ноября, 18:00
10. "Дворянское гнездо" (1969) – 12 ноября, 18:00
11. "Первый учитель" (1961) — 19 ноября, 18:00
12. "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) — 26 ноября, 18:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

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Теги: Мероприятия

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