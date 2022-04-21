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В Самаре прошёл гала-концерт Фестиваля «Веснушка – 2022»

21 апреля 2022 13:48
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В Самаре прошёл гала-концерт Фестиваля «Веснушка – 2022»

19 апреля в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) прошёл гала-концерт Фестиваля «Веснушка – 2022». Участники лучших творческих номеров встретились на одной сцене, чтобы завершить череду концертных программ. 

Фестиваль «Веснушка» – это конкурс для студентов профессиональных образовательных организаций, которые хотят заниматься творчеством и делиться своими успехами со зрителями. 

Гала-концерт «Веснушки» объединил в себе 17 номеров, которые были выбраны из 400 представленных за все время фестиваля. На большой сцене выступили студенты из профессиональных организаций города и области. 

Участников Фестиваля поздравил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев:

«В Самарской области «Веснушка» проходит более 15 лет, и ежегодно увеличивается количество желающих принять в ней участие. В этом году, особенном для нашего региона, для студенческого сообщества, фестиваль расправил свои крылья и стал еще масштабнее. Теперь творчество профессиональных образовательных организаций становится Всероссийским. Безусловно, это в очередной раз подтверждает тот факт, что студенческое творчество зародилось в самом сердце Поволжья.» 

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;

2 место – Самарский энергетический колледж;

2 место – Самарский колледж железнодорожного транспорта;

3 место – Факультет среднего профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета.

Гран-при Фестиваля было присуждено Поволжскому государственному колледжу за лучший концерт и высочайшие достижения в творчестве.

Также, на гала-концерте были объявлены результаты конкурса по новым направлениям: «Art» и «Журналистика»

В Самаре для студентов ссузов фестиваль проводится уже в 16ый раз, а на Всероссийский уровень он выйдет впервые. С 2022 года «Веснушка» является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который пройдёт в г. Челябинск. Для участия в нём будет собрана делегация из лучших номеров, получивших лауреатство фестиваля.  

 

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