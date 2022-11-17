В Самаре и Тольятти пройдут гастроли Московского государственного академического камерного хора

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С 18 по 20 ноября 2022 года Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) гастролирует в Самаре и Самарской области. 19 ноября коллектив участвует в Заключительном концерте Международного музыкального фестиваля «Самарская осень — 2022» (на сцене Концертного зала Самарской государственной филармонии), 20 ноября выступает в Тольяттинской филармонии.

Своеобразным прологом концертов станет творческая встреча и мастер-класс художественного руководителя Минин-хора Тимофея Гольберга в галерее «Новое пространство» 18 ноября 2022 года. В ней участвует сводный хор из двух хоровых коллективов Самарского государственного института культуры —Смешанного хора «Резонанс» (руководитель — профессор Ирина Горбунцова) и Камерного хора «Solaris» (руководитель — Елена Юнек). Для работы с хором Тимофей Гольберг выбрал фрагмент кантаты Георгия Свиридова на стихи Александра Блока «Ночные облака» (№4, «Любовь»). Начало в 16-00, вход свободный.

В концерте 19 ноября прозвучат мотет Exsultate, jubilate В. Моцарта для сопрано с оркестром и Messa di Gloria Дж. Пуччини. Особенный интерес вызывает второе из названных сочинений. Дипломная работа молодого композитора в Консерватории Лукки (1880) по форме представляет собой полную мессу, но она далека от ортодоксальности. Сам дух сочинения вызывает ассоциации скорее с театральной, чем с церковной музыкой (в дальнейшем композитор использовал материал произведения в нескольких операх). После премьеры настоятель кафедрального собора Лукки назвал Mess’у di Gloria «хулиганской и абсолютно не богослужебной музыкой». При жизни композитора партитура так и не была напечатана, в следующий раз Messa di Gloria была исполнена лишь в 1952 году. В нашей стране сочинение Пуччини звучит редко. Минин-хор впервые обратился к нему в апреле 2022 года в одном из концертов Юбилейного фестиваля «Хор без границ».

Солисты — Евгения Сорокина (сопрано), Олег Куликов (тенор), Иван Щербатых (баритон, бас). Участвует Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии (художественный руководитель — народный артист России Михаил Щербаков).

Дирижер — Тимофей Гольберг.

Начало в 18-30.

20 ноября в Тольяттинской филармонии Минин-хор представляет одну из своих визитных

карточек — симфонию-действо для солистов, хора, гобоя и ударных «Перезвоны» Валерия

Гаврилина. Одно из величайших сочинений второй половины XX века создано в начале 1980-х годов для коллектива и Владимира Минина.

"Жанровое определение («хоровая симфония-действо») и подзаголовок («По прочтении Василия Шукшина») — концентрированное выражение сути сочинения. Перед нами ни что иное как русская мистерия с элементами сюжетности и хорового театра. Общая композиция складывается из чередования массовых сцен, монологов героя, инструментальных интерлюдий. По мысли Гаврилина, основной принцип композиции «Перезвонов» (калейдоскоп картин) был подсказан эпизодом «Севастопольских рассказов» Льва Толстого: в момент гибели в сознании солдата промелькнула вся его жизнь.

Авторами текстов стали сам композитор, его постоянный соавтор, поэт и драматург Альбина Шульгина; использованы фрагменты русских народных песен, а также «Поучения Владимира Мономаха» в переводе Дмитрия Лихачева. Во многом, сочинение стало развитием другого замысла композитора — музыки к спектаклю «Степан Разин» (пьеса Василия Шукшина); фрагменты этой работы частично вошли в хоровую симфонию. Как и в других сочинениях, Гаврилин в «Перезвонах» предпочитает не цитировать фольклорные напевы, а, глубоко вживаясь в народную традицию, воссоздавать ее в собственном материале".

В Тольятти прозвучит новая мультимедийная версия (автор видеоконтента — Данил Герасименко).

Солисты — Николай Шарапов (чтец), Олег Куликов (тенор). Остальные солисты будут объявлены позднее.

Дирижер — Тимофей Гольберг.

Начало в 17-00.