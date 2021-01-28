Телемост с писателем Евгением Бабушкиным состоится в Самаре

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29 января 2021 года в 19.00 в рамках цикла «Писатель online» Самарская областная универсальная научная библиотека проводит творческую встречу с писателем, журналистом и литературным наставником Евгением Бабушкиным (формат телемоста).

В 2020 году была издана новая книга Евгения Бабушкина – «Пьяные птицы, весёлые волки», куда вошли сказки, притчи и пьесы о «современных чудаках». Издание вошло в шорт-лист премии Андрея Белого, на онлайн-встрече Евгений Бабушкин представит его для читателей и посетителей интернет-ресурсов СОУНБ.

Русский писатель Евгений Анатольевич Бабушкин публикуется с 2011 года, а уже в 2012 году получил премию «Дебют» в номинации «малая проза». В 2015 году Бабушкин представлял русскую короткую прозу на Хельсинской книжной ярмарке, а в 2017 году в издательстве АСТ вышла первая книга Евгения Бабушкина «Библия бедных». В 2018 году вошел в жюри премии Bookscriptor.

Евгений Анатольевич – литературный коуч, преподаёт короткую прозу в мастерских Creative Writing School и Litband. В минувшем году входил в жюри VII Межрегионального конкурса короткого рассказа «Сестра таланта», который создали и организовывают специалисты центра поддержки и развития чтения СОУНБ в партнерстве с Самарской областной организацией молодых литераторов. Мастер-класс, который Евгений Бабушкин провел для участников конкурса прозаиков и читателей областной научной библиотеки, можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=EldfvKd4mOc.

Евгений Бабушкин в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства получил профессию историка зарубежного театра. Является автором нескольких драматургических произведений. Пьеса «Л.» о Льве Троцком написана с использованием приемов уличного театра и древнегреческой трагедии, она вышла в финал фестиваля «Любимовка» и была опубликована в журнале «Современная драматургия». А «Весёлые волки» Бабушкина, также опубликованные в «Современной драматургии», выиграли ряд международных премий. Эта пьеса идет в театрах Москвы и Ижевска.

С 2007 года Бабушкин работал как журналист на петербургском телевидении. Он создатель и ведущий криминальной программы «Самое важное» на телеканале «100ТВ». Работал кинокритиком в газете «Мой район». С 2012 по 2017 год – редактор, потом руководитель службы информации, а затем заместитель главного редактора проекта «Сноб». Автор очерков с Евромайдана, из горного Китая, олимпийского Сочи и охваченного войной Донбасса. Провёл три дня вместе с сирийскими беженцами.

В 2018 году присоединился к медиаартели «Мамихлапинатана» и возглавил онлайн-радио «Глаголев FM». Автор подкаста «Тёмная материя».

Кроме всего перечисленного, Бабушкин как рок-музыкант выпустил альбом «Выпрыгни».

Критик Сергей Кумыш сравнивает Евгения Бабушкина с молодым Джойсом и предполагает, что он – лучший современный российский писатель, другой исследователь – Ольга Балла –считает Бабушкина последователем обэриутов, Бертольда Брехта, Людмилы Петрушевской, Андрея Платонова и Франца Кафки. «Бабушкин – в прямом родстве с теми авторами минувшего века, которых завораживала трагедия человеческого существования», – написала Балла.

Посмотреть творческую онлайн-встречу можно будет на ютуб-канале СОУНБ https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q и в группах в социальных сетях: https://vk.com/sounb63; https://www.facebook.com/sounb63/. Кроме того, будет вестись трансляция на Культуре РФ.

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