Сотрудники СОУНБ получили премию Дельвига

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Руководитель центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Софья Сыромятникова и председатель Самарской ассоциации молодых литераторов Денис Домарев получили литературную премию Дельвига.

29 января в столичном клубе «Колесо истории» прошла торжественная церемония вручения литературных премий имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству». Награды вручал главный редактор издания, поэт, писатель и общественный деятель Максим Замшев.

Самарские лауреаты, Софья Сыромятникова и Денис Домарев, были отмечены в специальной номинации «Просветители» за вклад в развитие проекта «Настоящее прошлое».

Идея проекта заключается в том, чтобы донести до общественности реальные исторические факты и современные тенденции науки и просвещения с целью противодействия искажению истории, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО