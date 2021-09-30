«СамАрт» начал «Большие гастроли» в Уфе спектаклем "Маугли"

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Сегодня, 30 сентября, в Уфе начались «Большие гастроли» театра «СамАрт». Самарский ТЮЗ сыграет в столице Республики Башкортостан пять спектаклей.

Гастрольная программа СамАрта начинается с постановки Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова «Маугли». История о мальчике, воспитанном волчьей стаей, в интерпретации СамАрта уже принимала участие в театральных фестивалях в Японии и Крыму. В Уфе Самарский ТЮЗ сыграет «Маугли» дважды.

На площадке Национального молодежного театра Республики Башкортостан им. Мустая Карима Самарский ТЮЗ покажет постановки «Маугли», «Храбрый заяц» и «Ханума».

Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.

Фото: минкульт СО