Я нашел ошибку
Главные новости:
Турнир проходил в Италии.
Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство мира
28 ноября САТОБ покажет хореографическую программу «Время Долгушина».
Самарский театр оперы и балета выступит на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Без мяса россияне под Новый год, конечно, не останутся, но вот откладывать на его покупку к новогоднему столу лучше начать уже сейчас.
Говядина к Новому году подорожает как минимум на уровень инфляции
В Турции море вышло из берегов после ливня, затоплены крупные города
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. На дорогах местами гололедица.
27 ноября в Самарской местами небольшие осадки, туман, до +3°С
И встали трамваи.
В Самаре затопило улицу Ново-Садовую
Будьте внимательны и осторожны!
27 ноября в Самарской области и в Самаре ожидается туман при видимости 500 метров и менее
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский театр оперы и балета выступит на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге

26 ноября 2023 18:37
257
28 ноября САТОБ покажет хореографическую программу «Время Долгушина».

28 ноября в 19.00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет хореографическую программу «Время Долгушина» на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. Поскриптум».

«Я желаю нашим артистам вдохновенного выступления  и восторженных аплодисментов! Пусть ваша потрясающая энергетика и эмоции расширят круг почитателей театра» — пожелала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Программа посвящена наследию Никиты Долгушина (1938-2012) – уникального российского балетмейстера, которому удавалось одинаково вдохновенно создавать собственные произведения и восстанавливать старинные балеты.

Настоящим сокровищем репертуара самарского театра стал поставленный Долгушиным вечер одноактных балетов Серебряного века, одним из которых был «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина. Долгушин создавал его по мотивам легендарной постановки хореографа Михаила Фокина и художника Александра Бенуа, хита «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Этот балет, в котором Серебряный век вглядывается в эпоху барокко, откроет вечер.

Во второе отделение войдут фрагменты двух балетов в хореографии Игоря Чернышева: дуэт Фригии и Спартака из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и дуэт и монологи Антония и Клеопатры из балета «Антоний и Клеопатра» Эдуарда Лазарева.

В заключении второго отделения будут представлены фрагменты балета «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина в хореографии Никиты Долгушина, которая создавалась специально для труппы Самарского театра в 2003 году. Завершит вечер фрагмент второго акта из балета «Сильфида» Жана Шнейцхоффера и Германа Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.

Никита Долгушин – уникальный танцовщик и балетмейстер, уникальная личность и один из ярких представителей мира балета второй половины ХХ века, приверженец строго академической школы балета. Никита Александрович всегда искал возможность современного прочтения классики и всю свою творческую жизнь стремился к исполнению (а позже к сочинению) современной хореографии.

В 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу Самарского академического театра оперы и балета. Его творческим кредо была реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: «Эсмеральда» Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, «Вечер одноактных балетов Серебряного века», включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Сильфиды» на музыку Фредерика Шопена, «Павильон Армиды» Николая Черепнина.

Балетмейстер много сил уделял реставрации классических балетов – как это делает и нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   министерство культуры Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
386
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
593
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
791
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
727
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
5950
Весь список