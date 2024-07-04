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Самарский областной художественный музей представляет выставку уральского художественного литья из чугуна второй половины XIX – начала XX века из коллекции Максима Майорова «Формула чугуна».



Уроженец Самары, Максим Майоров, собиратель с относительно небольшим стажем. Тем не менее, его коллекция русского кабинетного литья второй половины XIX – начала XX веков насчитывает уже более трехсот экземпляров крупнейших уральских металлургических предприятий: Каслинского и Кусинского чугуноплавильных и железоделательных заводов.

Представленная выставка, не только первый публичный показ личной коллекции, но и первая обширная экспозиция уральского художественного литья в Самаре.



Уральское художественное литье из чугуна занимает особое место в истории художественной промышленности и декоративно-прикладного искусства России. Оно завоевало признание не только отечественной публики, но и европейских ценителей прекрасного на многочисленных художественно-промышленных выставках. Столь успешное освоение художественного направления связано с уникальными природными условиями южного Урала.



Уральское литье отличает безукоризненное мастерство формовщиков, литейщиков и красильщиков, а также широкий модельный ряд, включающий в себя лучшие произведения русских, французских, итальянских, немецких скульпторов и декоративные изделия в самых разных стилях, искусно подобранный владельцами и управляющими заводов для тиражирования.



В экспозиции представлено более ста уникальных отливок уральского художественного литья из чугуна, представляющий весь спектр выпускаемых на заводах изделий - от миниатюрных статуэток до больших интерьерных скульптур и композиций, изящных стенных украшений для гостиных и предметов для украшения письменного стола.



Куратор проекта - Ксения Гилева - заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств.



Выставка начнет свою работу с 5 июля с 10:00.

Билеты доступны и по Пушкинской карте.

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