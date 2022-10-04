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Самарский художественный музей представляет выставку «Сотворение» резьбы по дереву Алексея Князева

4 октября 2022 13:53
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Самарский художественный музей представляет выставку «Сотворение» резьбы по дереву Алексея Князева

Самарский областной художественный музей представляет выставку «Сотворение» скульптора, художника декоративно-прикладного искусства в технике резьбы по дереву Алексея Князева.

А. Князев работает с разными породами дерева, такими как липа, дуб, орех, бук. В своих творческих работах автор использует различные изобразительные технические приёмы: сочетание высокого и низкого рельефа, богатство фактуры, тонировка, «живописность резка». Движение резца в руках скульптора подобно мазку кисти.

Деревянные панно Алексея Князева отличает обилие деталей и предметов, их разнообразие и метафоричность. Фактура каждого точно передана: гладкость и блеск яблока, пластичность листьев дуба или березы, шероховатость чешуи рыбы, витиеватость плетения бечевок или корзин, узорчатость кольчуги или старинного оружия. Особенно любимы художником предметы русской старины. С упоением он изображает расписные прялки, ковши, берестяные туеса, лапти, ключи, бытовые инструменты и доспехи. Для передачи образов художник создает панно на стыке жанров и видов изобразительного искусства. Это и тематические натюрморты, и пейзажи, и декоративные панно, и иконы.

Работа над рельефами требует от автора большой физической, временной и эмоциональной отдачи, знания и чувства материала, безупречного владения техникой резьбы и композиции. Но главное в творчестве А.Князева — это неисчерпаемая любовь к своему делу.

Воплощённые в дереве незабываемые тёплые образы, где каждая деталь наполнена любовью и имеет свой глубокий символический смысл, виртуозная техника резьбы, необыкновенная пластичность и живописность составляют уникальность произведений Алексея Князева. На персональной выставке в Самарском областном художественном музее, приуроченной к юбилею художника, представлены панно, выполненные в технике резьбы по дереву.

Алексей Васильевич Князев - член-корреспондент Российской академии художеств (2019), почётный член Российской академии художеств (2015), действительный член Российской академии народного искусства (2018), член ВТОО «Союз художников России» (1998), член Творческого союза художников России (2014), член Евразийского художественного союза (2019). Награждён Золотой медалью Российской академии художеств «Достойному» (2017), Большой Золотой медалью за творческий вклад в реализацию проекта Российской академии художеств «Мировые тенденции. Взгляд в прошлое» (2018), Лауреат премии им. Н.И. Фешина межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота/Против течения — 2014» РАХ.

Участник и победитель Международных, Всероссийских, межрегиональных художественных выставок и выставок-конкурсов.

Произведения находятся в художественных галереях и частных собраниях России, США, Германии, Великобритании, Израиля, Австралии, Польши, Греции.

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