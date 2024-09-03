Самарские художники на главных ярмарках России

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Галерея "Виктория" рада объявить, что представит самарских художников сразу на двух главных ярмарках современного искусства

России!

С 12 по 15 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка молодого искусства blazar. На blazar Галерея Виктория представит живопись на

меди Евгения Греки, графику Алексея Журавлева, а также инсталляции Дмитрия Гилена.

С 24 по 27 октября в Тимирязев Центре (Москва) на крупнейшей в России ярмарке современного искусства Cosmoscow, Галерея

Виктория представят живопись самарских художниц Яны Арбузовой и Виолетты Гришиной, мозаики Александра Филимонова, а также

графику и керамическую скульптуру Леонида Шерешевского.

О ярмарках:

blazar — ярмарка молодого современного искусства, спутник московской международной ярмарки современного искусства cosmoscow.

ярмарка blazar, основанная в 2020 году, впервые прошла в музее Москвы, став спецпроектом vii международной биеннале молодого

искусства. второй выпуск ярмарки состоялся в сентябре 2021 года и был отмечен широким региональным и галерейным разнообразием.

Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — одно из самых значимых арт-событий, которое объединяет галереи,

художников, экспертов, коллекционеров и ценителей искусства из России и со всего мира.

С 2014 Cosmoscow проходит каждый год, занимая важное место в международном арт-календаре. Последняя ярмарка прошла в ЦВК

«Экспоцентр» с 29 сентября — 1 октября 2023 года, представив 80 галерей и приняв более 31 000 гостей.