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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего

6 июня 2025 10:41
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего

Книжный сервис Строки от цифровой экосистемы МТС ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировал, какие произведения классика русской литературы пользуются наибольшей популярностью, а также характеристики читательской аудитории.


Самарская область по данным аналитики входит в ТОП-10 регионов, где произведения Пушкина особенно популярны. Жители региона чаще всего читают такие произведения как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», и «Пиковая дама». Также в ТОП-5 вошли произведения «Руслан и Людмила» и «Дубровский». Аналитики выяснили, что женщины чаще читают произведения Пушкина, чем мужчины.

Аналитики также исследовали предпочтения пользователей МТС Строки старше 18 лет — тем, кто читает или перечитывает Пушкина осознанно, а не по требованиям школьной программы. Чаще всего к произведениям Александра Сергеевича обращаются люди в возрасте 35-44 лет, а реже всего — читатели 65+.

Теги: Опрос

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