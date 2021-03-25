Поздравление министра культуры Самарской области с Днём работника культуры

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Уважаемые коллеги, работники и ветераны культуры!

Поздравляю вас с Днем работника культуры!

Благодаря вашему ежедневному труду и преданному служению своему делу культурная жизнь Самарской области интересна и многогранна.

Вы с честью прошли этот трудный год, освоили новые формы работы, создали новые проекты, показали, что самарская культура готова справиться с любыми вызовами времени.

В 2021 году мы продолжим развиваться, реализовывать национальные проекты, покажем лучшие проекты и практики самарской культуры России и миру.

Уверена, что вместе с вами мы воплотим в жизнь самые смелые идеи и начинания.

Желаю вам творческих успехов, счастья и крепкого здоровья вам, вашим родным и близким!

Татьяна Мрдуляш

Министр культуры Самарской области