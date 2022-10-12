Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в мае 2023 года

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Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова, сообщает РИА Новости.

"Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она.

Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года.

В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.

Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.

Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.

Фото: Самарский филиал Третьяковки/РИА Новости