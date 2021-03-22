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В преддверии профессионального праздника День работника культуры, который отмечается 25 марта, министерство культуры Самарской области запускает онлайн-марафон «Жизнь – культура», который позволит жителям региона узнать о рабочих буднях людей творческих профессий.

Сколько времени уходит у музейного работника на подготовку новой экспозиции, у библиотекаря на подготовку презентации книги, у актера - на работу над ролью или у режиссера на поиск сценарного материала и разработку сценария?

Принять участие в марафоне могут работники сферы культуры, студенты профильных учебных заведений, а также представители творческих коллективов. Для участия необходимо выложить фото на своей странице в социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер или Instagram) с любого мероприятия с небольшим постом, который будет содержать ответ на вопрос: «За что я люблю свою работу?». В сообщении следует отметить коллегу или любого знакомого и даже не знакомого работника культуры, передавая эстафету дальше. При опубликовании информации необходимо использовать хэштег #lifecult2021.

Ежедневно лучшие посты участников марафона «Жизнь – культура» будут выкладываться в официальных соцсетях областного минкульта. Марафон продлится в течение одного месяца.