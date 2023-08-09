«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются

87

В пятницу, 11 августа, в 18.00 около памятника Александрийским гусарам (г. Самара, ул. Шостаковича д.7) состоится очередная музыкальная встреча.



Радовать гостей и жителей нашей области своим искусством и живой музыкой будет военный оркестр гвардейской Александрийской бригады под управлением военного дирижёра гвардии майора Вячеслава Ворушилова!



Это те самые исполнители, с которых начинался проект и именно они задают тон уже на протяжении трёх сезонов.



Подробная информация о мероприятиях проекта в ТГ-канале «Летние вечера духовой музыки» (https://t.me/vecheraodo), где публикуются не только анонсы, но также фото/видео отчёты проведенных концертов, интересные музыкальные факты, репортажи, опросы и многое другое.

0+