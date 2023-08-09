Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются

9 августа 2023 14:47
87
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются

В пятницу, 11 августа, в 18.00 около памятника Александрийским гусарам (г. Самара, ул. Шостаковича д.7) состоится очередная музыкальная встреча.

Радовать гостей и жителей нашей области своим искусством и живой музыкой будет военный оркестр гвардейской Александрийской бригады под управлением военного дирижёра гвардии майора Вячеслава Ворушилова!

Это те самые исполнители, с которых начинался проект и именно они задают тон уже на протяжении трёх сезонов.

Подробная информация о мероприятиях проекта в ТГ-канале «Летние вечера духовой музыки» (https://t.me/vecheraodo), где публикуются не только анонсы, но также фото/видео отчёты проведенных концертов, интересные музыкальные факты, репортажи, опросы и многое другое.

0+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
04 августа 2023, 17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Он состоится в Струковском саду. Культура
1106
В Самаре пройдет фестиваль красок
03 августа 2023, 21:55
В Самаре пройдет фестиваль красок
Краска будет продаваться на территории фестиваля. Общество
1028
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
03 августа 2023, 12:49
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Фестиваль «Батрацкая ярмарка» — это настоящий центр народного творчества и ремесел, возможность для каждого желающего освоить азы ремесленничества. Происшествия
6303
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
17
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
383
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
402
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
437
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
403
Весь список