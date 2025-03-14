Красноярский ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко выступит в регионе

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16 марта Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Семёновича Годенко выступит в Тольяттинской филармонии с программой «Вместе мы — Россия!». Выступление в Самаре состоится в Самарской филармонии 18 марта в 19:00.

В этом году один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует свой 65-летний юбилей. Первый концерт пройдет в Тольятти. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Всероссийский гастрольно-концертный план — это прекрасная возможность для жителей даже самых отдалённых городов и малых населённых пунктов страны посетить постановки и концерты выдающихся коллективов. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растёт. Так, в 2024 году в 88 регионах России состоялись гастроли 288 театров и 75 коллективов, прошли показы 1921 спектакля и 606 концертов. Благодаря этому наши уникальные культурные традиции не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В гастрольный тур Ансамбль танца Сибири отправляется полным составом — более 60 артистов на сцене. Зрителям будут представлены танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири.

Фото: минкульт СО