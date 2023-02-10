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10 февраля – День памяти А. С. Пушкина. В этот день 186 лет назад Александр Сергеевич скончался после ранения на дуэли. Ему было 37 лет. Известие о смерти поэта поразило петербуржцев: по разным данным, у его гроба побывало от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен Александр Сергеевич в Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре в поселке Пушкинские Горы Псковской области.



Известно, что знаменитый поэт, желая написать историю пугачевских бунтов, проезжал через территорию Самарской губернии в сторону Оренбурга. Пребывание на территории губернии нашло отражение в творчестве писателя – в повести «Капитанская дочка».



В Самаре несколько мест связаны с именем Пушкина: его бюст находится в одноименном сквере около драматического театра, также в Ленинском районе есть улица Пушкина и ДК им. Пушкина в Железнодорожном районе, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

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