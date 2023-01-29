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Житель Похвистнево перевозил в машине пакет с марихуаной

29 января 2023 11:16
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Житель Похвистнево перевозил в машине пакет с марихуаной

Находясь на маршруте патрулирования в Похвистневском районе Самарской области инспекторы ДПС МО МВД России «Похвистневский» для проверки документов остановили автомобиль «Ford Focus». За рулем транспортного средства находился местный житель 1995 года рождения.

В ходе проверки документов водитель заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

При осмотре автомобиля в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения внутри, а также электронные весы. Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу.

Полицейские направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический отдел МО МВД России «Похвистневское». Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством марихуана массой более 30 граммов.

По данным сотрудников полиции ранее мужчина не судим. В ходе опроса молодой человек пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшей реализации.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере) и ч.3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств совершенное в крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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