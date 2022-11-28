Житель Октябрьска в нетрезвом виде угнал автомобиль своего собутыльника

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Рано утром находясь на маршруте патрулирования, инспекторы МУ МВД России «Сызранское» на ул. Образцовская остановили автомобиль «Opel Astra». За рулем транспортного средства находился 31-летний житель города Октябрьск. Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, мужчина повел себя неадекватно и не смог пояснить, откуда у него автомобиль. При этом полицейские выявили у него явные признаки опьянения, отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, задержанный строитель по найму распивал спиртные напитки со знакомым сварщиком 1991 года рождения в городе Октябрьск, а под утро, без разрешения собственника, решил съездить в Сызрань по своим делам на автомобиле товарища, где его и задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что мужчина в марте текущего года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбуждены уголовные дела.