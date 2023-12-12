Житель Новокуйбышевска застрелил сожительницу

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В Новокуйбышевске предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2023 года обвиняемый в ходе ссоры произвел выстрел из огнестрельного оружия в область головы своей 40-летней сожительницы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, пишет СУ СК.