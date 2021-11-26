Житель Новокуйбышевска угнал машину, пока подруга-владелица спала

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Ранним утром во время несения службы на территории города Новокуйбышевска инспекторы ДПС территориального ОГИБДД заметили автомобиль "VOLKSWAGEN TOUAREG". Его остановили, чтобы проверить у водителя документы.

Местный житель 1986 года рождения не смог представить документы на автомобиль, за рулем которого он находился. Стражи порядка сопроводили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При выяснении обстоятельств правонарушения сотрудники полиции установили, что транспортное средство принадлежит знакомой задержанного.

Полицейские разыскали женщину и сообщили, что ее транспортное средство находится на специализированной стоянке, чем очень удивили местную жительницу 1982 года рождения.

В полиции собственница автомобиля пояснила, что они с задержанным близко знакомы, однако пользоваться своим автомобилем она ему не разрешала и ключи не передавала. Подозреваемый пояснил, что пока подруга спала, он взял ключи от ее машины и решил «покататься». Женщина обратилась к полицейским с заявлением о привлечении задержанного к уголовной ответственности.

По данным полицейских, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело.

Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владелице.