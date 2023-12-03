Житель Новокуйбышевска хранил наркотик на кухне и на балконе

74

В марте текущего года сотрудниками полиции МО МВД России «Нефтегорский» от неравнодушных граждан получена информация о причастности наркозависимого местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища мужчины. В кухне на плите полицейские обнаружили и изъяли кастрюлю с жидким веществом растительного происхождения, из шкафа на балконе – части растений в высушенном и измельченном виде. Как пояснил хозяин дома, это дикорастущая конопля, которую он нарвал в июле в одном из СНТ, высушил и хранил для собственного употребления.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что части растений являются наркотическим средством марихуана, общим весом более 32 граммов, а жидкость — гашишное масло, весом более 6 граммов, что законодатель относит к крупному и значительным размерам.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год два месяца с удержанием в доход государства пяти процентов заработка. Кроме того, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 72.1 УК РФ, преступник обязан пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.