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Житель Чапаевска крал всё от косметики до перфоратора

29 марта 2021 13:37
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Житель Чапаевска крал всё от косметики до перфоратора

22-летнему жителю Чапаевска предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», ст.30, ст.158.1 УК РФ «Покушение на мелкое хищение» и двух эпизодов по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Как следует из материалов уголовных дел, преступления совершались весною прошлого года. Так, в мае 2020 года обвиняемый, находясь в гипермаркете, попытался украсть косметическую продукцию на сумму свыше 1000 рублей, но его преступный план был пресечен охранником торговой точки. О покушении на хищение работник магазина сообщил в дежурную часть и удерживал злоумышленника до приезда стражей правопорядка. Сотрудники органов внутренних дел доставили задержанного в  отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как установлено сотрудниками ОМВД России по г. Чапаевску, местный житель 1999 года рождения ранее неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В ходе проведения следственных мероприятий выяснилось, что задержанный может быть причастен к совершению серии преступлений. По версии полицейских, весной прошлого года злоумышленник, находясь в гостях у своего знакомого, воспользовался тем, что его приятель уснул, взял у него ключи от автомобиля, на котором решил покататься по городу. Вскоре пострадавший нашел свой автомобиль в гаражном массиве, о случившемся он сообщил в полицию.

Позднее житель Чапаевска похитил имущество у своего еще одного знакомого во время застолья. Обвиняемый действовал по аналогичной схеме: дождался, когда приятель уснет, а потом совершил хищение. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон и перфоратор. Как было установлено следователями, похищенное имущество он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Еще одна кража с участием обвиняемого произошла  в помещении парикмахерской, где по версии следователей, он похитил гироскутер, который позже был найден полицейскими и возвращен законному владельцу.

В ходе опроса пострадавших, анализа примет их обидчика, выяснилось, что во всех случаях действовал один и тот же злоумышленник. Обвиняемый признался в совершенных им преступлениях.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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