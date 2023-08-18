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Задержан самарец, подозреваемый в покушении на убийство

18 августа 2023 20:11
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В состоянии алкогольного опьянения на улице Ставропольской в Самаре он нанес проходящему мимо мужчине не менее двух проникающих ножевых ранений.

Следственным отделом по Промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в "покушении на убийство".

"17 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Ставропольской в городе Самаре нанес проходящему мимо 45-летнему мужчине не менее двух проникающих ножевых ранений в голову. Подозреваемый не смог довести свой умысел, направленный на убийство до конца,  по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший смог убежать с места происшествия и ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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