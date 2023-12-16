Внук украл у деда электроинструменты в Тольятти

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В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти обратился местный житель с заявлением о краже имущества из хозяйственной постройки. Материальный ущерб заявитель оценил в 34 000 рублей.

Мужчина рассказал, что из хозяйственной постройки рядом с частном домом у него пропали электроинструменты. Неизвестный, повредив входную дверь, проник в помещение и похитил имущество.

При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники выяснили, что такие же электроинструменты сдали в один из пунктов приёма металла. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность молодого человека, который сдал имущество, его возможные места нахождения, задержали злоумышленника и доставили в территориальный отдел внутренних дел. Задержанным оказался внук потерпевшего 2007 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что сдал инструменты в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».